NYT: вертолет США потерпел крушение близ Ормузского пролива

Ударный вертолет США AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, причины инцидента, произошедшего 8 июня, пока не установлены. Белый дом пока не прокомментировал произошедшее.

Американские военные активно задействуют вертолеты Apache, истребители F/A-18 и F-35, а также дроны MQ-9 Reaper, чтобы противостоять блокаде Ормузского пролива. Для этого вертолеты, вооруженные ракетами Hellfire, начали подлетать ближе к иранской территории и подконтрольным Ирану островам.

С момента начала боевых действий 28 февраля это может стать первой потерей вертолета Apache, отмечает NYT.