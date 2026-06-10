Референдум по отмене КРТ не нашел поддержку в суде

Санкт-Петербургский городской суд счел законным решение горизбиркома отказать петербуржцам в регистрации инициативной группы для проведения референдума против КРТ. Жители, активно выступающие против реализации программы в городе, просили суд обязать ГИК вновь рассмотреть их ходатайство. Петербуржцы настаивают, что ошибки, которые избирательная комиссия нашла в документах, не могут служить поводом для отказа. В горизбиркоме заявляют, что организаторы сделали все, чтобы инициативная группа не была зарегистрирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа (на фото) заявил, что необходимо было не только указать число присутствовавших на встрече, но и перечислить их поименно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа (на фото) заявил, что необходимо было не только указать число присутствовавших на встрече, но и перечислить их поименно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После принятия поправок в городской закон о КРТ и его окончательной разморозки противники реализации программы объявили о подготовке к проведению референдума. Собрание для формирования инициативной группы активисты провели в середине апреля. На встречу пришло 470 человек: формально, необходимое количество участников инициативной группы было набрано. По городскому закону в нее должны войти не менее 300 человек.

Спустя две недели вопрос о регистрации рассмотрела Санкт-Петербургская избирательная комиссия. И отказала, сославшись на найденные в поданных документах ошибки. Так, заместитель председателя горизбиркома Олег Зацепа заявил, что необходимо было не только указать число присутствующих на встрече, но и перечислить их поименно. Кроме того, среди замечаний: отсутствие подписи одного участника; в подписных листах не напечатан текст закона, который выносится на референдум; у 12 граждан не указаны паспортные данные; тексты ходатайства и протокола собрания отличаются.

Во время рассмотрения вопроса член горизбиркома Павел Шапчиц («Яблоко») отмечал, что в законе не прописаны конкретные требования к протоколу и ходатайству, и заявил, что оснований для отказа нет. Однако его коллеги с ним не согласились.

С иском в суд обратился лидер движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослав Костров. Он просил суд признать отказ незаконным и обязать избирательную комиссию пересмотреть решение.

Первое и сразу последнее заседание городского суда состоялось 9 июня. Позицию ГИК поддержали прокурор и представитель петербургского Законодательного собрания, выступающий в качестве заинтересованного лица.

Еще до заседания активисты отмечали, что отказ всей инициативной группе из-за нескольких ошибок противоречит здравому смыслу и не соответствует конституционному принципу.

В начале слушания юрист, представляющий сторону истца, просил ГИК предоставить инструкции, на которые опиралась комиссии при отказе. Олег Зацепа в ответ пояснил, что горизбирком опирается на определенную практику, однако на бумаге она не закреплена.

Активисты настаивают, что в городском законе не прописаны те требования, которые ГИК счел ошибками. В законе «О референдуме Санкт-Петербурга» действительно не так много требований к документам. В нем говорится, что в ходатайстве должны быть прописаны вопрос или текст законопроекта, которые выносятся на референдум, а также персональные данные подписавших. Подписные листы должны содержать формулировку вопроса, который выносится на референдум. В иске Ярослава Кострова отмечается, что закон не обязывает печатать текст закона в каждом ходатайстве.

Господин Костров также подчеркивал, что 12 подписей, в которых допущены ошибки, не могу нивелировать волеизъявление 470 граждан.

Олег Зацепа заявил, что истец «вольно» трактует закон и организаторы сделали все, чтобы инициативная группа не была зарегистрирована. «В протоколе говорится, что 470 неустановленных лиц поддержали инициативу проведения референдума. Представлено ходатайство, к которому в неизвестный момент пришиты листы, содержащие 469 подписей, из них 457 сопровождаются достоверными данными. Формулировки вопроса незначительно, но расходятся. Вот эти обстоятельства не позволяют отнести ходатайство и протокол к одной процедуре. [...] Документов два (протокол и ходатайство.— «Ъ Северо-Запад»), они должны друг другу не противоречить. Именно противоречие между двумя документами, которое не позволяет их отнести друг к другу и считать их результатом одной процедуры, стало основанием для отказа»,— отметил зампред ГИК.

Проведение нового собрания инициативной группы, активисты пока не обсуждали. Ярослав Костров на заседании отметил, что нельзя исключать провокаций. «Собрание не может проводиться подпольно. Будет происходить очень простая история: придет один человек и внесет целенаправленно недостоверные сведения о себе. Или несколько людей придут. Или придет человек, поучаствует в собрании, но не подпишет ходатайство. С точки зрения СПбИК это означает, что волеизъявление не менее 300 граждан нивелируется одним этим человеком, который целенаправленно пришел и указал неверные данные»,— выступил господин Костров.

Суд встал на сторону избирательной комиссии и иск отклонил. Жительница хрущевки, одна из организаторов собрания Татьяна Атанасова рассказала «Ъ Северо-Запад», что пока дальнейшие действия еще обсуждаются: решение об обжаловании еще не принято.

Ранее жители городе уже предпринимали попытки референдума «снизу», но ни один не состоялся. В 2024 году в Петербурге пытались организовать референдум о запрете использования арендных электросамокатов в городе. Тогда горизбирком также нашел ошибки в подписях и отказал в его проведении. В первой инстанции суд встал на сторону жителей, однако в апелляции позиция изменилась.

Практически 30 лет назад, в 1997 году, петербуржцы собрали 246 тыс. подписей, чтобы выразить недоверие губернатору Владимиру Яковлеву в связи с принятой им жилищной реформой. Никаких юридических последствий референдум бы не имел, отрешение от власти Владимиру Яковлеву не грозило. Референдум в итоге не состоялся.

Надежда Ярмула, Полина Дмитриева