Медали — отдельно, квартиры — отдельно

В Санкт-Петербурге суд возобновил производство по делу об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина. Речь идет о квартирах, земельных участках, автомобилях и другом имуществе, приобретение которых, как считает надзор, не подтверждено официальными доходами. Ранее уголовное преследование экс-чиновника было прекращено после его ухода на СВО, где тот получил ранение и госнаграду. Однако участие в боевых действиях не освободило Ильина от антикоррупционного иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуард Ильин

Фото: Telegram Бывший глава Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуард Ильин

Фото: Telegram

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», Выборгский районный суд Санкт-Петербурга возобновил производство по иску прокуратуры, в котором она требует конфисковать имущество Эдуарда Ильина и его родных, возможность приобретения которого на официальные доходы вызвала большие сомнения у надзорного органа. Ведомство просит изъять квартиры, землю и автомобили на общую сумму, превышающую 87,5 млн рублей.

Эдуард Ильин родился в Ухте. Окончил Ленинградский автотранспортный техникум, служил в Воздушно-десантных войсках. Затем пришел в органы внутренних дел, где прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководящих постов в полиции. С 2015 года занимал должность замглавы администрации Фрунзенского района, координируя работу подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также подростково-молодежных организаций. С 18 февраля 2019 года по декабрь 2022 года возглавлял администрацию Василеостровского района.

В мае этого Василеостровский райсуд прекратил уголовное дело бывшего руководителя муниципалитета, обвинявшегося в коррупции. Соответствующее ходатайство подала воинская часть, где служит фигурант — основанием стала государственная награда за участие в специальной военной операции. В СМИ писали, что боец удостоился медали Суворова.

Сам экс-чиновник ранее проходил реабилитацию в санатории, где обычно лечатся после тяжелых ранений.

Ранее ему вменяли получение в качестве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) более 5 млн рублей от коммерсантов за содействие в заключении госконтрактов, служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Деньги, по версии следствия, муниципальный глава клал себе в карман в обмен на беспрепятственное подписание договоров на частную охранную деятельность. Выходец из силовых структур, которого связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, сел в кресло главы района в 2019 году, а освобожден от должности — под конец 2022 года.

В начале осени того же года был задержан его заместитель Игорь Пономарев. В фабуле дела по мошенничеству говорилось также про контракты с определенными компаниями по завышенной цене. За день до отставки Ильин узнал, что сам стал фигурантом уголовного дела — и сразу же бросился в бега. Обвинение ему предъявили 30 декабря, а уже 9 января 2023-го — объявили в розыск. Задержали чиновника только 6 февраля 2024 года в Москве.

В конце года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на службу. Дело приостановили, а затем прекратили. Однако, как пояснили «Ъ Северо-Запад» в правоохранительных органах, такого рода амнистия распространяется только на уголовное дело в отношении бывшего районного главы, а в рамках гражданского судопроизводства прокуратура намерена добиваться изъятия не по доходам нажитого в казну государства.

Андрей Кучеров