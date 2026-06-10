«Единая Россия» оцифровала результат

«Единая Россия» (ЕР) 9 июня завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!», которые с конца зимы проходили в разных федеральных округах. Итоговое мероприятие, посвященное развитию цифровых сервисов и электронных госуслуг, состоялось в московском Центре международной торговли (ЦМТ). Единороссы отчитались об исполнении положений «Народной программы», с которой партия шла на выборы в Госдуму в 2021 году, а заодно собрали предложения для новой версии документа, разрабатываемого к предстоящей кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (справа) и вице-премьер Александр Новак выступили на форуме как члены «единой команды правительства и партии»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев (справа) и вице-премьер Александр Новак выступили на форуме как члены «единой команды правительства и партии»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чтобы добраться до экспертных круглых столов, участникам форума нужно было миновать протянутый в глубинах ЦМТ коридорчик памяти бывшего премьер-министра Евгения Примакова. Там партийцы могли ознакомиться со снимками и даже стихами политика, который первым показал Западу принципиальную позицию России, развернувшись над Атлантикой: «Всем этим мы накушались и наигрались всласть, годами дурью мучились, той, что зовется "власть"».

Само мероприятие обошлось без лирики. «Ну ничем (московский.— “Ъ”) не отличается от нашего! Репортеров больше, и все»,— шептались ростовские единороссы, принимавшие форум в марте. Журналисты шумно перемещались между круглыми столами, на одном из которых как раз обсуждали региональные различия. «У нас нет больших окраин и периферии: вся Москва удобна и доступна в любом направлении»,— хвалился будущий кандидат в депутаты Госдумы по Ховринскому округу столицы, политолог Александр Асафов. «Москва всегда была ориентиром, на который хотела равняться вся страна. К сожалению, не у всех есть такие возможности»,— парировал председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

На другом круглом столе советовали быть внимательнее к находкам в субъектах РФ. «Важно слышать региональный опыт и знать, как его масштабировать»,— рассуждал о поддержке участников спецоперации военкор Евгений Поддубный. Оттуда, например, пришла идея «конвертации» военно-учетных специальностей в гражданские, развил мысль депутат смоленского горсовета и ветеран СВО Артем Корнюченков: «Есть навыки командования — это готовое управление проектами, работа с военной техникой — прямой путь в инженерию и ИТ, стрессоустойчивость — в антикризисный менеджмент».

Помимо поддержки участников СВО, отдельный круглый стол был традиционно посвящен молодежи. Как пояснил “Ъ” глава «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов, на этом настоял секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. «И вы видите, какое внимание это привлекло»,— похвалился он. На пленарном заседании молодежную повестку развил председатель партии Дмитрий Медведев: «Заниматься молодежью — в этом нет ничего нового, но я бы хотел, чтобы тема поддержки молодых людей красной нитью проходила через всю нашу программу».

По ее профильным разделам отчитались победители минувших праймериз, которые, вероятно, вскоре займут места в новом созыве Госдумы: активистка «Народного фронта» в Луганской народной республике Анна Еременко, выпускник «Времени героев» Владимир Сайбель, военный кардиохирург Дмитрий Назаров, журналистка Яна Карушкина и аграрий-строитель Илья Леонтьев. От лица правительства выступил вице-премьер Александр Новак, который назвал ЕР «политическим фундаментом стабильности» страны. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. «Уверен, что единой командой правительства и ЕР мы обеспечим результат»,— пообещал чиновник.

По словам Дмитрия Медведева, на всех семи форумах «состоялся открытый и честный диалог», а тема заключительного мероприятия символично включила в себя формулу «государство для человека». Новая «Народная программа» должна полностью отвечать этому принципу, подчеркнул господин Медведев. А про старую, по его словам, единороссам не стыдно сказать: «Все, что мы обещали, мы сделали».

Отчетно-выборная кампания стала удачным решением для партии власти, пояснил “Ъ” Александр Асафов. ЕР вовлекла в дискуссию вокруг программы отраслевиков, поработала с правительством и активизировала партийцев в регионах, перечислил он: «В сравнении с усилиями других партий это впечатляющий результат, эффект от которого, безусловно, повлияет на результаты ЕР на выборах».

Григорий Лейба