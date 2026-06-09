Воронежское КБХА взыскало с московского «Нагваль стройтех» 4 млн неустойки

Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в структуру «Роскосмоса») к московскому ООО «Нагваль стройтех». С ответчика взыскано 4 млн руб. неустойки по госконтракту при изначальных требованиях истца в размере 20,5 млн руб. Информация об этом появилась в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предметом спора сторон стал контракт на 93,6 млн руб., заключенный 9 марта 2021 года. По его условиям, подрядчик, ООО «Нагваль стройтех», должен был выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить оборудование для реконструкции производства деталей жидкостных ракетных двигателей. Срок исполнения был установлен на 30 октября 2023 года. За нарушение условий в июле 2025 года КБХА предъявило компании претензии на 26,9 млн руб. ПО данным портала госзакупок, «Нагваль стройтех» отчитался о выполненных работах на 86,7 млн руб. Заказчик в свою очередь перечислил 86,3 млн руб.

В марте суд возвратил иск московской фирмы к КБХА. Подрядчик требовал взыскать 19,5 млн руб. за фактически выполненные работы и 9,8 млн руб. процентов за просрочку оплаты. Сведения о контракте, в рамках которого возник спор, отсутствуют. Заявление оставили без движения в ноябре 2025 года из-за неуплаты госпошлины, отсутствия расчета процентов и недоказанности соблюдения досудебного порядка. Суд несколько раз продлевал срок устранения нарушений — до 27 февраля 2026 года — однако необходимые документы так и не поступили. В итоге иск был возвращен заявителю.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 23,2 млрд руб. Основной вид деятельности — производство реактивных двигателей и их частей. Директор — Александр Печагин. Финансовые показатели организации не раскрываются с 2017 года. ООО «Нагваль Стройтех» было зарегистрировано в Москве в 2002 году с уставным капиталом 2,5 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Сергей Гутенко. Единственный учредитель — АО «УК Абсолют», находящееся в процессе ликвидации. В 2024 году выручка составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 5 млн руб. Более актуальных финансовых показателей нет.

ООО «Нагваль Стройтех» является подрядчиком воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Стороны на протяжении длительного времени участвуют в арбитражных разбирательствах, объем взаимных исков исчисляется миллиардами рублей.В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Советский районный суд Воронежа по ходатайству следствия продлил на четыре месяца и 13 суток арест руководителю «Нагваль Стройтеха» Сергею Гутенко. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 5,2 млрд руб. при исполнении госконтрактов на выполнение работ и поставку оборудования для нужд КБХА.

Кабира Гасанова