Над баррелем навис потолок

Ограничения в энергетике в 21-м пакете санкций ЕС против России будут включать заморозку потолка цен на российскую нефть, увеличение числа находящихся под санкциями судов с 632 до 662, меры против портов, НПЗ и ограничения на продажу СПГ-танкеров в Россию.

Как уточнила Урсула фон дер Ляйен, ЕК предлагает заморозить потолок цен на российскую нефть до января 2027 года. О том, что ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, ранее сообщало агентство Bloomberg. Сейчас предельная цена составляет $44,1 за баррель и должна пересматриваться каждые шесть месяцев исходя из котировок Urals. ЕС и страны G7 разрешают своим компаниям предоставлять услуги для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны при соблюдении потолка цен.

Опрошенные “Ъ” аналитики указывали, что потолок цен не влияет на объемы российского экспорта, но его повышение может усилить конкуренцию между теневым и обычным флотом и снизить стоимость фрахта.

Анатолий Костырев