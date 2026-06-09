Депутат раскритиковал мэрию Екатеринбурга за перенос строительства ФОК на ЖБИ

Администрация Екатеринбурга вопреки ранним договоренностям не стала закладывать в корректировке бюджета города на 2026 год строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовой ареной на месте бывшего стадиона ЖБИ на ул. 40-летия Комсомола, 31 в Кировском районе, заявил депутат гордумы, генеральный директор компании «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий («Единая Россия») на заседании представительного органа. По его словам, проектная документация для возведения объекта была подготовлена еще два года назад, а все работы должны обойтись в 900 млн руб. «Это нормальная стоимость ФОК со льдом, причем под несколько видов спорта»,— подчеркнул депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Крицкий Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Проект ФОК на ЖБИ Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Владимир Крицкий Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Проект ФОК на ЖБИ Фото: Проектная документация

Господин Крицкий добавил, что в администрации города понимали, в «какой экономической ситуации мы будем жить в 2026 году», однако внесли создание ФОК в прогноз социально-экономического развития и пообещали при отсутствии средств из областного бюджета начать финансировать строительство из местной казны. «В результате вот она, корректировка бюджета, за которую я буду голосовать. Это не правильно»,— пожаловался он.

Владимир Крицкий напомнил, что «ЛСР. Недвижимость — Урал» и мэрия договорились в 2023 году, что компания запроектирует ФОК со льдом за свой счет. «В 2024 году мы передали всю документацию с заключением государственной экспертизы. Более того, в процессе проектирования нас попросили предусмотреть дорожку для керлинга, мы перешли с европейского формата поля на канадский, что позволило ее там разместить. Керлингом скоро в городе заниматься будет негде»,— предостерег депутат.

Господин Крицкий добавил, что из-за решения мэрия более 20 тыс. детей, проживающих на ЖБИ, остаются «без спортивных сооружений» во всем микрорайоне. «Когда-то был построен выставочный центр КОСК "Россия", но он уже безнадежно устарел и требует глубокой реконструкции»,— сказал депутат. Он также подчеркнул, что спортивная школа «Виктория», которой передали на содержание место бывшего стадиона ЖБИ, отказалась от уборки территорий и проведения спортивных мероприятий. «Там все превратилось в парковку автомобилей непонятного происхождения»,— пояснил гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал».

Директор департамента финансов мэрии Юлия Медведева заверила депутата, что чиновники прорабатывают вопрос строительства ФОК на ЖБИ с министерством физической культуры и спорта Свердловской области. «Инвестиция в строительство превысит 1 млрд руб., учитывая такой объем вложений из бюджета, мы все-таки надеемся, что это будет софинансирование из регионального бюджета»,— пояснила она.

Владимир Крицкий в сентябре 2024 года сообщал, что общая площадь ФОК на ЖБИ составит более 6,1 тыс. кв. м. На первом этаже разместят ледовое поле размером 60 на 30 м, теплые раздевалки для спортсменов и тренеров, медицинский блок, буфет с обеденным залом и пункт проката коньков. На втором этаже оборудуют зал общей физической подготовки, помещение с хоккейным тренажером для отработки бросков и два тренажерных зала. Вокруг здания обустроить беговую дорожку с резиновым покрытием, зону воркаута с уличными тренажерами, тропу здоровья, детские площадки и площадку для игры в волейбол. Средняя посещаемость ФОК должна составить 300-400 человек в неделю.

Ранее, в апреле 2025 года, глава Кировского района Андрей Корюков пообещал, что районная администрация поддержит реализацию проекта по строительству ФОК. «ЖБИ очень активный, с комсомольскими традициями микрорайон, который увлекается спортом. Было бы очень удачно, если бы мы там сделали ФОК со спортивными площадками и прогулочной зоной. Проект не дорогой, где-то на уровне 900 млн руб., в принципе это реально»,— заверил тогда чиновник.

Василий Алексеев