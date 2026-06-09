Потребители не остались на бобах

Из-за высокой стоимости спрос на шоколадные плитки в рознице в январе—марте сократился на 13% год к году. За последние два года шоколад в России подорожал почти в полтора раза, теперь потребители стараются найти бюджетные альтернативы, переходя, например, на печенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Натуральные продажи шоколадных плиток в рознице в январе—марте сократились на 13% год к году, подсчитали в NTech. Это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Продажи в категории в целом год к году сократились на 1% в физическом выражении. В сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что количество покупок шоколадных плиток в России в январе—мае сократилось год к году на 5%. Спрос на кондитерские изделия в целом в то же время увеличился на 2%.

Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. Согласно Росстату, средняя розничная цена шоколада в целом по стране в апреле составила 1,5 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 9,5%. Средняя цена проданной в рознице плитки в то же время увеличилась на 11% год к году, до 146 руб., следует из подсчетов «Чек Индекса». Но на спросе сказывается накопительный эффект: из-за растущих цен на какао-бобы стоимость продукта увеличивалась с 2024 года. В результате за два года розничная стоимость шоколада, по данным Росстата, прибавила 49,5%.

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Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов считает рост цен ключевым фактором падающего потребления. Несмотря на то что увеличение стоимости какао-бобов стало более сдержанным, расти продолжили другие составляющие продукта. В их числе эксперт называет электроэнергию, упаковочные материалы, фольгу, молочную продукцию и проч. Это накладывается на стремление потребителей сократить расходы на продукт, замечает господин Леонов.

Аналитики «Чек Индекса» замечают, что структура потребления кондитерских изделий сейчас смещается в сторону бюджетных позиций, представленных в дискаунтерах. Согласно NTech, наиболее заметный рост потребительского спроса в январе—марте показали пирожные. Объем их реализации год к году увеличился на 9%, продажи печенья выросли на 3%. Согласно Росстату, печенье в рознице в апреле стоило в среднем 320,1 руб. за 1 кг, подорожав на 7,2%.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что ритейлеры в свете падения интереса к шоколадным плиткам видят двухзначный рост спроса на восточные сладости, батончики и фрукты в шоколаде. На 10% год к году, по его словам, увеличился спрос на конфеты. «Ритейлеры подстраивают ассортимент, расширяя доступный ценовой сегмент в кондитерской категории»,— говорит эксперт.

Падающий спрос на шоколад вынуждает производителей корректировать объемы выпуска. Согласно Росстату, в январе—апреле в России выпущено 80,5 тонны упакованного шоколада, что меньше на 12,7% год к году.

Бизнес использует и другие способы оптимизации производства. Отраслевой Telegram-канал «Продукт Медиа» регулярно обращает внимание на появление на полках упаковок шоколада весом 73–75 граммов вместо привычных 100 граммов. Газета The Wall Street Journal в апреле писала, что производители во всем мире начали пересматривать рецептуры изделий, снижая содержание в них какао-продуктов, приводя в качестве примера Nestle.

Дмитрий Леонов предполагает, что интерес потребителей к шоколаду в краткосрочной перспективе будет сдержанным, а в перспективе на динамику окажет сильное влияние изменение себестоимости производства. Эксперт не исключает сценария, когда с умеренной динамикой цен на какао-бобы, адаптацией потребительского спроса и обновлением рецептур спрос на шоколад постепенно начнет восстанавливаться. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев смотрит на сегмент позитивнее, говоря о том, что восстановление потребительского спроса в категории шоколада уже началось.

Александра Мерцалова