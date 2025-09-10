Кондитеры просят подсластить импорт

Крупные российские производители кондитерских изделий пытаются убедить власти отказаться от введенных в мае 2025 года пошлин на какао-продукты в размере 3–5%. Мера должна была стимулировать переработку какао-бобов в России, но привела к дополнительному росту себестоимости сладостей и снижению их экспортного потенциала.

Пять компаний кондитерской отрасли обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой ходатайствовать перед подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о продлении нулевых ставок ввозных пошлин на необезжиренную какао-пасту, какао-масла и какао-жиры. Об этом говорится в направленном 8 сентября письме производителей (копия есть у “Ъ”). Его подписали в том числе «Брянконфи», кондитерская фабрика «Томер», Московская ореховая компания и «Чистая линия». Господин Новак возглавляет правкомиссию, в состав которой входит тарифная подкомиссия. Заседание последней намечено на 10 сентября, говорит источник “Ъ” на FMCG-рынке. В аппарате Александра Новака от комментариев отказались. В Минэкономики пояснили “Ъ”, что вопрос рассматривается в рамках подкомиссии.

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки отрасли. Но в 2025 году решение о ее продлении не было принято, и с мая пошлина на ввоз какао-пасты составила 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагаются. Потенциальный объем поступлений от пошлин на какао-продукты в «Рексофт Консалтинге» оценивают в 2 млрд руб. в год.

Основная заявленная цель возврата к политике пошлин — стимулирование локальной переработки какао, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. Развитие переработки, по мнению эксперта, может способствовать загрузке смежных отраслей, например, производства пищевого оборудования. Инициатором меры считаются «Объединенные кондитеры»: в апреле холдинг обратился с соответствующим предложением к первому вице-премьеру Денису Мантурову. Отказ от пошлин, по мнению компании, не привел к инвестициям в производство и увеличивал прибыль отдельных игроков.

Пошлина на какао-продукцию вернулась на рынок в период активного роста мировых цен. Фьючерс на какао-бобы на бирже ICE на 8 сентября достиг $7,36 тыс. за тонну, по данным Trading View. С начала 2024 года значение выросло на 75%, в 2023 году — почти в три раза. Цены на сырье способствуют пропорциональному увеличению стоимости какао-продуктов и производства шоколада.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что за последний год себестоимость шоколада увеличилась на 25%. В рознице продукт на конец июля, по данным Росстата, стоил в среднем 1,47 тыс. руб. за 1 кг, что больше на 30,8% год к году. Пошлины на какао-продукты, по словам господина Муравьева, увеличивают себестоимость шоколада на 2–4%. Долю какао в цене горькой продукции он оценивает в 70%, молочной — в 40–50%.

Длительный рост цен на сладости уже привел к падению потребления: по данным «Нильсен», продажи шоколадных плиток в натуральном выражении с июля 2024 по июнь 2025 года сократились на 11,6% к предыдущим 12 месяцам. Виталий Муравьев считает, что повышение пошлин создает угрозу для экспорта: российские сладости дорожают быстрее, чем продукция из Евросоюза и Украины.

Виталий Муравьев констатирует, что какао-продукты российские производители сейчас завозят из стран Азии, Африки и Евросоюза. Для развития переработки внутри страны, по его словам, есть ограничения. «Кот-д’Ивуар и Гана активно повышают вывозные пошлины на непереработанные какао-бобы, стимулируя производство продуктов внутри»,— говорит он. Рентабельность переработки за пределами этих стран снижается, продолжает эксперт, и транснациональные компании создают перерабатывающие мощности на месте. Российских производств какао-продуктов в Африке пока нет.

Андрей Кучеров говорит, что в России почти все перерабатывающие мощности сосредоточены у трех игроков — «Объединенных кондитеров», группы «Славянка» и «Нестле Россия». С учетом отсутствия здесь собственных какао-бобов местным компаниям, решившим вложиться в их переработку, придется конкурировать за сырье на глобальном уровне, а не получать его автоматически, предупреждает он. Собеседник “Ъ” на FMCG-рынке подчеркивает, что для окупаемости проекта бизнесу придется добиваться и высокой загрузки. Мощность линии должна составлять 40 тыс. тонн в год при средней потребности одного предприятия в 3–10 тыс. тонн в год, поясняет он.

Александра Мерцалова