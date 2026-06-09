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«Согаз» предложил расширить субсидирование страхования новых территорий

Необходимо расширить действующие меры поддержки при страховании рисков на новых территориях РФ, увеличив перечень грузов, подпадающих под субсидирование. Об этом в интервью «Ъ» заявила глава дирекции андеррайтинга специальных видов страхования «Согаза» Наталья Волкова.

По ее словам, на коммерческой основе за дополнительную плату любой страховщик может страховать и новые территории, и иные грузы. При этом для участия в программе компаниям необходимо включать в покрытие дополнительные виды рисков, а стоимость полиса зависит от условий, на которые согласится клиент.

«Поддержку оказала бы возможность в субсидировании открыть неограниченный список категорий грузов, потому что на данный момент в него включены только товары первой необходимости»,— сказала госпожа Волкова. Она также отметила, что РНПК выступает оператором при предоставлении субсидий Минфина по покрытию этих рисков на новых территориях.

Подробнее — в интервью Натальи Волковой «Ъ».

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