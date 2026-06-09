Суд подтвердил взыскание 142 млн с липецкой структуры «Магнита» за ущерб рекам

Липецкий областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании с ООО «Москва на Дону» (местной структуры «Магнита») 142,3 млн руб. за ущерб водным объектам. Иск подавала межрайонная природоохранная прокуратура. Компания обжаловала вердикт Задонского районного суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение вступило в законную силу, его исполнение прокуратура взяла на контроль. Ранее надзорное ведомство установило, что компания в течение нескольких месяцев незаконно забирала воду из рек Дон и Воронеж, нарушая требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. В результате деятельности «Москвы на Дону» водоемы утратили свою «рыбопродуктивность».

По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Сумма штрафов составила 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Директору организации внесли представление, после чего нарушения устранили, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Москва на Дону» зарегистрировано в апреле 2006 года в селе Конь-Колодезь Липецкой области для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Иван Осипов. Учредителем является ООО «Магнит агрофермер», которое контролируется основным юрлицом «Магнита» АО «Тандер», 1% — ООО «Магнит интенс». Выручка ООО «Москва на Дону» в 2024 году составила 154 млн руб., прибыль — 9,6 млн руб. В 2025-м у компании зафиксирована нулевая выручка, прибыль составила 28 млн руб. Общество находится в процессе реорганизации. ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2003 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества. Генеральный директор — Евгений Случаевский. Учредители скрыты. По итогам 2025 года компания выручила 412 млн, прибыль составила 5,4 млрд руб.

В октябре прошлого года Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало в Арбитражный суд Липецкой области иск о взыскании с МУП «Лебедянский водоканал» 99 млн руб. ущерба за загрязнение реки Дон. Следующее судебное заседание по делу состоится 16 июня.

Кабира Гасанова