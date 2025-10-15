Росприроднадзор требует с липецкого «Лебедянского водоканала» 99 млн за ущерб Дону

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало в Арбитражный суд Липецкой области иск о взыскании с МУП «Лебедянский водоканал» 99 млн руб. ущерба за загрязнение реки Дон. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление принято к производству, заседание назначено на 24 ноября.

О намерении Росприроднадзора взыскать ущерб и обратиться в суд стало известно в феврале. Внеплановая проверка работы муниципального предприятия проходила с июня по август 2023 года. На промышленной площадке выявили нарушения природоохранного законодательства, в том числе сброс сточных вод с очистных сооружений в Дон с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В марте региональный арбитраж частично поддержал требование управления к МУП «Лебедянский водоканал». Было решено взыскать с предприятия 16,5 млн из 24,5 млн руб. ущерба, причиненного реке Дон. Во время разбирательства муниципальное предприятие реконструировало очистные сооружения. Понесенные затраты были частично зачтены в счет предъявленного ущерба.

Кабира Гасанова