Нобелевский лауреат Мо Янь посетит спектакль по своему роману в Москве

Китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года Мо Янь посетит спектакль по своему роману «Лягушки» в Театре на Таганке в Москве 10 июня. Постановку представит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина во время гастролей, сообщила пресс-служба театра.

«Я считаю, что это радостное событие, потому что на премьеру постановки он приехать не смог. А сейчас Мо Янь специально продлил свой визит в Россию, чтобы посмотреть наших "Лягушек". Так что у тех, кто придет на показ, будет шанс оказаться в одном зале с лауреатом Нобелевской премии по литературе», — сказал ТАСС арт-директор театра.

Несколько дней назад господин Мо посетил Санкт-Петербург. Там он выступил в книжном магазине «Подписные издания» и провел автограф-сессию. Визит был приурочен к премьере спектакля Дина Итэна по роману «Устал рождаться и умирать» на сцене Александринского театра.

Мо Янь родился в 1955 году в провинции Шаньдун. Нобелевской премии он был удостоен «за галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью». В 2025 году писатель также стал лауреатом российской премии «Ясная Поляна» за роман «Смерть пахнет сандалом».