В Белгородской области один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА

В результате атак беспилотников со стороны ВСУ на часть муниципалитетов Белгородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

В поселке Красная Яруга Краснояружского муниципального округа один человек погиб. Мужчина получил крайне тяжелые травмы от удара дрона, и, несмотря на усилия врачей Краснояружской ЦРБ, ранения оказались несовместимы с жизнью. В поселке Быценков этого же муниципального округа два FPV-дрона сдетонировали на территории частного дома, в результате чего мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки был доставлен в Краснояружскую больницу. Еще один мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. Позже раненых после оказания помощи переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Шебекинском округе повреждены соцобъект, оборудование на территории другого соцобъекта и два частных дома, в Белгородском округе — четыре автомобиля, в Грайворонском округе — три частных дома, в Краснояружском округе — две машины и газовая труба, в Борисовском округе — объект инфраструктуры, в Ракитянском округе при детонации беспилотника выбиты окна, посечены забор частного дома и автомобиль.