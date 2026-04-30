Московский поставщик пытается обанкротить ЗАО «Белшпала» за долг в полмиллиарда

Столичное ООО «ТД Богатырь МСК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании банкротом белгородского ЗАО «Белшпала». Сумма требований составляет 579,7 млн руб. Иск пока не принят к производству, подробности не разглашаются, следует из картотеки арбитражных дел.

В январе 2023 года ЗАО «Белшпала» обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве, сообщив о долгах на сумму 583,9 млн руб. В феврале 2024 года в компании ввели процедуру наблюдения, временным управляющим утвержден Эдуард Бердник. В июле 2025 года производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения с основным кредитором ООО «Спецтрансстрой». Однако в феврале текущего года в рамках этого дела ООО «ТД Богатырь МСК» обратилось с заявлением о процессуальном правопреемстве, попросив заменить кредитора «Спецтрансстрой» на него в полном размере требования — 566,3 млн руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Уставный капитал — 161,5 млн руб. Гендиректор — Дмитрий Спиренков. Актуальные данные об учредителях не опубликованы. Выручка «Белшпалы» в 2025 году составила 579,5 млн руб., убыток — 36,3 млн руб. По собственным данным, компания производит шпалы, использующиеся на объектах РЖД. ООО «ТД Богатырь МСК» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Юрий Компанеец. Выручка в 2025 году составила 741,4 млн руб., чистая прибыль — 193,6 млн руб.

Ульяна Ларионова