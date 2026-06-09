Операторам бросили вызов

Новые акции операторов связи, и отдельно рекламу 5G, проанализирует экспертный совет ФАС, так как они «могут содержать признаки недобросовестной конкуренции», поскольку технология сетей пятого поколения в России пока не запущена. Эксперты считают, что риск недопонимания потребителями такой рекламы действительно существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Экспертный совет ФАС проверит операторов связи на использовании в названии услуг и рекламе 5G — «не реализованных в настоящее время технологий», следует из повестки заседания экспертного совета, которое состоится в ближайшие дни (есть у “Ъ”). В документе говорится, что ФАС планирует рассмотреть практики операторов связи, «которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции».

Кроме того, из повестки следует, что ФАС проверит акции операторов: «Вымпелкома» — «Платим за входящие», «МегаФона» — «Маркетплейс тарифов»; а также акции при переходе к оператору с сохранением абонентского номера: у «Вымпелкома» — «Гарантия лучшей цены за переход в "Билайн" со своим номером», у Т2 — «Скидка на тариф за переход в Т2 с "Билайна" со своим номером». Также в повестке указано, что совет проверит увеличение числа отказов при переносе номера, сокращение максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа абонента до сброса вызова либо включения автоответчика.

Ранее "Ъ" писал, что операторы связи выступили против новых акций «Вымпелкома», которые по их мнению нарушают сложившийся «взаимовыгодный баланс интересов», так как направлены «на причинение убытков» другим операторам.

В ФАС подтвердили проведение заседания экспертного совета и добавили, что «по результатам проведения заседания будут представлены соответствующие выводы».

В операторе базы данных перенесенных номеров НИЦ «Телеком» “Ъ” сказали, что фиксируют увеличение количества отказов в переносе номера со стороны операторов связи. «Это может быть связано как с наличием реальных обоснованных причин, так и с желанием операторов связи удержать абонентов»,— рассказал “Ъ” и. о. гендиректора центра Василий Семенов. Он добавил, что сейчас в НИЦ «существенного снижения количества переносов абонентских номеров» не наблюдают.

Отдельным вопросом на повестке стоит использование операторами в рекламных кампаниях технологии 5G. В МТС в феврале запустили рекламную кампанию, посвященную 5G: «Совсем скоро». При этом услуг 5G на сайте оператора “Ъ” не обнаружил. «Вымпелком» на своем сайте указывает, что «тестирование сети 5G доступно всем абонентам», также у оператора есть соответствующий рекламный ролик. Абонентам «МегаФона» доступна услуга «5G режим», которая увеличивает скорость скачивания, кроме того оператор предлагает подключиться к тестовым зонам 5G, также у оператора есть рекламные ролики, посвященные услуге. На сайте Т2 есть услуга 5G Ready, которая «ускоряет интернет», при этом рекламных роликов про эту услугу “Ъ” не обнаружил.

Операторы связи утверждают, что не нарушают законодательство, рекламируя 5G.

В «МегаФоне» подчеркивают, что при разработке рекламных материалов их компания «всегда руководствуется действующим законодательством и принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг». В «Вымпелкоме» рассчитывают, что обсуждение с ФАС «позволит сформировать более взвешенную оценку сложившихся на рынке практик и подходов к их применению». В Т2 отказались комментировать рекламу 5G, но добавили относительно акции «Плата за входящие» «Билайна»: «Мы считаем, что представление преимуществ абонентам на незаконных основаниях недопустимо. Зрелые игроки рынка не могут не знать, что такая практика считается нарушением антимонопольного законодательства с 2011 года». При этом продолжительность вызовов и время ожидания ответа законом не определены, каждый оператор устанавливает их самостоятельно, добавляют в операторе. В МТС не ответили на запрос.

«Реклама 5G при отсутствии покрытия классически может соответствовать критериям вводящей в заблуждение рекламы: потребитель принимает решение о выборе оператора или тарифа, опираясь на заведомо недостижимую характеристику услуги»,— соглашается руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Акции с «гарантией лучшей цены» и адресными скидками за переход от конкретного конкурента — зона повышенного риска с точки зрения сравнительной рекламы, добавляет он.

Риск недопонимания потребителями такой рекламы существует, «значительная часть пользователей связывает упоминание 5G с наличием реально доступной сети», уверена директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. Но потенциальное ужесточение требований ФАС, скорее всего, «приведет не к отказу операторов от упоминания 5G, а к более аккуратным формулировкам», добавляет она.

Алексей Жабин