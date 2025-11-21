Акции раздора

Новые акции «Вымпелкома», при которых абонентам обещают выплату на счет и бессрочные скидки, вызвали негативную реакцию других операторов связи. «МегаФон», МТС и Т2 попросили руководство «Вымпелкома» остановить акции, нарушающие «баланс интересов». В «Вымпелкоме» указывают, что лишь адаптируют для телеком-рынка практики, уже зарекомендовавшие себя, например, в банковской сфере, и не намерены отказываться от своего проекта.

“Ъ” ознакомился с коллективным письмом операторов связи «МегаФон», МТС и Т2 в адрес руководства «Вымпелкома», в котором они указывают, что новые акции последнего нарушают сложившийся «взаимовыгодный баланс интересов», так как направлены «на причинение убытков» другим операторам. В середине ноября «Вымпелком» пообещал абонентам, что при переходе к нему со своим номером клиенты получат бессрочную 50-процентную скидку на оплату услуг связи, а также что он будет платить 50 коп. на счет мобильного телефона за каждую полную минуту разговора, если абонент отвечает на вызов другого мобильного оператора.

Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на свои сети (интерконнект). Чем больше вызовов других компаний завершается на сети оператора, тем больше он получает денег. Средняя ставка по интерконнекту на рынке составляет около 1 руб./мин.

«МегаФон», МТС и Т2 просят «Вымпелком» «незамедлительно» прекратить акции, иначе они обратятся с исками о взыскании убытков в суд, а также в ФАС, чтобы признать действия оператора недобросовестной конкуренцией. В письме операторы указывают, что ФАС уже выносила подобные решения за аналогичные акции.

В 2010 году Tele2 (сейчас Т2) зафиксировала семикратный рост затрат на звонки своих абонентов на номера МТС после проведения акции «Бонус за входящие» и обратилась в суд с иском о взыскании убытков. Затем в 2011 году ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции после проведения такой акции. МТС и Tele2 в итоге достигли мирового соглашения.

В ФАС “Ъ” сказали, что «в случае поступления обращения операторов связи рассмотрят действия» «Вымпелкома» на предмет соответствия антимонопольному законодательству. «При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования»,— добавили там.

В «Вымпелкоме» “Ъ” заявили, что намерены продолжать акцию, и добавили, что она «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики и адаптирует их для телеком-рынка». «В банковской сфере аналогичные принципы реализованы через кешбэк: банк делится с клиентом частью межбанковской комиссии, которую получает за обработку входящего запроса на авторизацию платежа»,— отметили там. В «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев. В Т2 подтвердили отправку письма.

Оператор концентрируется на активных абонентах и росте ARPU (средний доход на одного пользователя), считает директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. «Для абонента это интересные условия, акция направлена на привлечение новых абонентов. Но любые меры, которые оказываются особо привлекательными для абонента, но предполагают дополнительные расходы для оператора, зачастую вынуждают других операторов отвечать схожим образом или другими методами»,— добавляет управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, практика показывает, что в долгосрочной перспективе, если все операторы вовлекутся в такую борьбу, проиграют все, так как потеряют часть прибыли. Из отчета по покрытию телеком-сектора Совкомбанка следует, что в 2024 году у «Вымпелкома» была наименьшая доля рынка в деньгах — 14%, а также меньше всего абонентов — 43 млн — при наибольшем на рынке APRU.

Опрошенные “Ъ” юристы сходятся во мнении, что такие акции «Вымпелкома» могут быть расценены ФАС как недобросовестные действия или злоупотребление. Акции операторов могут приводить к искусственной генерации абонентами дополнительного трафика, связанного не с потребностью в услугах связи, а с желанием получить вознаграждение, добавляет адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Чиглинцева.

Алексей Жабин