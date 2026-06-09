Франция запретила въезд министру финансов Израиля из-за его радикальных взглядов

Франция запретила въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу из-за его радикальных взглядов. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро

Фото: Reuters Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро

Фото: Reuters

«На национальном уровне мы запретили въезд на нашу территорию министру Бецалелю Смотричу, четырем руководителям поселенческих организаций и 21 поселенцу»,— отметил господин Барро.

Глава МИД Франции также напомнил, что израильский министр активно выступает за аннексию Западного берега реки Иордан, создание там поселений. Кроме того, господин Смотрич поддерживает колонизацию сектора Газа и экономический крах Палестинской автономии.

В конце мая министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретили въезд на территорию Франции. Об этом заявил Жан-Ноэль Барро. Он призвал ЕС ввести персональные санкции против израильского политика. Господин Бен-Гвир подвергается критике с 20 мая, когда он опубликовал в X видео, запечатлевшее момент прибытия в страну задержанных активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд».

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