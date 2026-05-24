Министру нацбезопасности Израиля запретили въезд во Францию

Итамару Бен-Гвиру, министру национальной безопасности Израиля, с 23 мая запрещен въезд на территорию Франции. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. Он призвал ЕС ввести персональные санкции против израильского политика.

Итамар Бен-Гвир

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Итамар Бен-Гвир

Господин Бен-Гвир подвергается критике с 20 мая, когда он опубликовал в X видео, запечатлевшее момент прибытия в страну задержанных активистов пропалестинской «Глобальной флотилии Сумуд». На кадрах задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головой в пол. Одну из активисток схватили за голову и повалили на пол. Министр подписал пост словами: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль».

По словам Жан-Ноэля Барро, он не поддерживает организаторов флотилии, считая их деятельность бесполезной. Отметил французский министр и то, что действия Итамару Бен-Гвиру осудили в правительстве самого Израиля. «Однако мы не можем мириться с тем, что граждане Франции подвергаются угрозам, запугиванию или жестокому обращению, особенно со стороны государственного служащего»,— написал господин Барро.

В прошлом году санкции против Итамара Бен-Гвира ввели Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия. Рестрикции объяснялись властями этих стран призывами министра к насилию в отношении палестинцев.

Николай Зубов