На Платоновфесте прошла российская премьера колумбийского спектакля об анорексии

Первый показ в России единственного зарубежного спектакля XV международного Платоновского фестиваля искусств — постановки «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже. Спектакль посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». Его мировая премьера состоялась в июне 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта» Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля По задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля «Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Следующая фотография 1 / 8 Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта» Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля По задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля «Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Автором пьесы и режиссером выступила Каролина Родригес. По ее задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций (усыпанным мандаринами большим столом, на котором стоит графин с водой, и стульями) разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами, главное из которых — анорексия. Персонажей играют колумбийские актеры. Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене.

Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев. Алиса настойчиво пытается донести до своего молодого человека, что она не принимает свое тело, но Билл этого упорно не замечает и твердит лишь о том, как та прекрасна. Каролина Родригес за счет хореографии и острых монологов геров довольно наглядно показывает в финале, к каким трагичным последствиям может привести невнимание к ментальному здоровью.

По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта».

«Мы говорим про автохудожественное повествование. Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес на пресс-подходе с журналистами после премьеры.

При этом она подчеркнула, что пьеса также затрагивает множество других тем, среди которых «боль, недопонимание, человеческие отношения не только пары, но и вообще между людьми». «Речь о нашей плохой коммуникации. Например, затрагивается вопрос, что всегда есть определенные знаки (болезни.— "Ъ-Черноземье"), но мы их не видим и не слышим. Каждый живет в своем мире, а когда мы наконец понимаем, что происходит, уже становится слишком поздно»,— отметила автор «Невесомой».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в феврале на пресс-конференции директор Фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев объяснил отсутствие других иностранных постановок в программе Платоновского фестиваля «политической обстановкой». В 2025 году в рамках «Платоновфеста» в Воронеже показали четыре зарубежные постановки, в том числе из Колумбии.

Какие еще спектакли фестиваля пройдут в Воронеже в июне — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов