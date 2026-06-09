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На Платоновфесте прошла российская премьера колумбийского спектакля об анорексии

В Воронеже прошла премьера единственной зарубежной постановки на Платоновфесте

Первый показ в России единственного зарубежного спектакля XV международного Платоновского фестиваля искусств — постановки «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже. Спектакль посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». Его мировая премьера состоялась в июне 2024 года.

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Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже

Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев

Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже

Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта»

По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта»

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

По задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами

По задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене

Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

«Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес

«Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

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Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Cпектакль «Невесомая» театральных колумбийских компаний Haca Producciones и Makia Creative — состоялся 8 июня в Камерном театре в Воронеже

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта»

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

По задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

«Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Автором пьесы и режиссером выступила Каролина Родригес. По ее задумке перед зрителем на сцене с минимальным количеством декораций (усыпанным мандаринами большим столом, на котором стоит графин с водой, и стульями) разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами, главное из которых — анорексия. Персонажей играют колумбийские актеры. Также главная героиня называет свою болезнь Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене.

Один из основных конфликтов пьесы заключается в непонимании героев. Алиса настойчиво пытается донести до своего молодого человека, что она не принимает свое тело, но Билл этого упорно не замечает и твердит лишь о том, как та прекрасна. Каролина Родригес за счет хореографии и острых монологов геров довольно наглядно показывает в финале, к каким трагичным последствиям может привести невнимание к ментальному здоровью.

По признанию самого режиссера, она выбрала эту тему «исходя из собственного опыта».

«Мы говорим про автохудожественное повествование. Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— сказала Каролина Родригес на пресс-подходе с журналистами после премьеры.

При этом она подчеркнула, что пьеса также затрагивает множество других тем, среди которых «боль, недопонимание, человеческие отношения не только пары, но и вообще между людьми». «Речь о нашей плохой коммуникации. Например, затрагивается вопрос, что всегда есть определенные знаки (болезни.— "Ъ-Черноземье"), но мы их не видим и не слышим. Каждый живет в своем мире, а когда мы наконец понимаем, что происходит, уже становится слишком поздно»,— отметила автор «Невесомой».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в феврале на пресс-конференции директор Фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев объяснил отсутствие других иностранных постановок в программе Платоновского фестиваля «политической обстановкой». В 2025 году в рамках «Платоновфеста» в Воронеже показали четыре зарубежные постановки, в том числе из Колумбии.

Какие еще спектакли фестиваля пройдут в Воронеже в июне — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов