Экс-главе воронежской дирекции единого заказчика капстроительства продлили арест

Советский райсуд Воронежа продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего руководителя «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима, обвиняемого в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения в виде заключения в СИЗО будет действовать для него до 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава воронежского МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Экс-глава воронежского МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

К моменту истечения очередного срока ареста господин Ким проведет в СИЗО год. Его и на тот момент руководителя управления строительной политики Воронежа Евгения Шишкина задержали прошлым летом по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства реконструкции набережной в Воронеже. По версии регионального УМВД, при возведении амфитеатра на Адмиралтейской площади использовался метод монолитного строительства на месте, что не соответствовало условиям контракта. Реальная стоимость работ составила 7,4 млн руб., тогда как контракт предусматривал 44,6 млн руб.

Сумма похищенных средств, по версии следствия, составила 37,6 млн руб. Осуществлявший строительный контроль директор муниципального казенного учреждения, как считает обвинение, знал о нарушениях, но не принял мер к их устранению. Александр Ким вину не признает.

В начале этого года господина Шишкина отпустили из СИЗО. Под стражей до сих пор находится еще один фигурант этого уголовного дела — гендиректор и владелец компаний ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко, который также обвиняется в мошенничестве при возведении амфитеатра. Его арест продлен до середины июля.

Сергей Толмачев