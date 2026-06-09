Все официальные пляжи Петербурга признаны непригодными для купания

По состоянию на 9 июня ни одна из 24 зон отдыха с пляжами в Санкт-Петербурге не соответствует гигиеническим требованиям для купания. Об этом сообщила заместитель начальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор не рекомендовал купание ни на одном из 24 пляжей Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Роспотребнадзор не рекомендовал купание ни на одном из 24 пляжей Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, специалисты уже отобрали 48 проб воды и провели 176 лабораторных исследований. Часть анализов по вирусологическим показателям еще продолжается. Предварительные результаты показали, что вода во всех проверенных водоемах не соответствует санитарно-химическим нормативам, а в 10 из 24 проб также выявлены нарушения по микробиологическим показателям.

В ведомстве предупредили, что использование таких пляжей для купания не рекомендуется из-за риска заражения кишечными инфекциями. Среди причин ухудшения качества воды специалисты называют природные факторы, в том числе повышенное содержание железа и марганца. Кроме того, в разгар летнего сезона ситуация может осложниться цветением воды, что приводит к снижению уровня кислорода в водоемах.

Роспотребнадзор намерен еженедельно публиковать актуальные данные о состоянии водных объектов на официальных ресурсах ведомства.

Перед началом купального сезона также были исследованы пробы почвы на пляжах. В пяти случаях специалисты зафиксировали несоответствие санитарным требованиям: в двух пробах обнаружили микробиологическое загрязнение, а во всех пяти — отклонения по санитарно-химическим показателям. Нарушения выявлены на пляжах в акватории реки Ижоры, а также Среднего, Верхнего и Нижнего Суздальских озер. Информация о результатах проверок направлена в районные администрации города.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что межрегиональное управление Роспотребнадзора по итогам мониторинга качества воды на 4 июня признало безопасным для купания лишь один пляж из 24 обследованных.

Матвей Николаев