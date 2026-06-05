Из 24 пляжей Петербурга пригоден для купания только один

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по итогам мониторинга качества воды на 4 июня признало безопасным для купания лишь один пляж из 24 обследованных. В городе гигиеническим нормативам соответствует только Ольгинский водоем в Выборгском районе, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Купаться можно только в Ольгинском водоеме

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Купаться можно только в Ольгинском водоеме

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В остальных 23 акваториях Петербурга купаться не рекомендуется. Среди них — все три Суздальских озера, Безымянное озеро в Красносельском районе, река Ижора в Колпине, а также пляжи Финского залива в Кронштадте, Курортном и Приморском районах, озера Разлив и Колонистский пруд в Пушкине.

В Ленинградской области ситуация чуть лучше: из 20 зон рекреации соответствуют нормативам три пляжа — все в Приозерском районе (озера Ратное, Снетковское и Петровское). Остальные 17 водоемов, включая Ладожское озеро, реки Вуоксу, Волхов, Плюссу и другие, под запретом. В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в загрязненной воде грозит кишечными, энтеровирусными инфекциями и гепатитом А.

Карина Дроздецкая