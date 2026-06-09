Госдума сократила до 20 число банковских карт для одного человека

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Им запрещается иметь свыше 20 банковских карт, оформленных на одного человека. Мера направлена на противодействие дропперам.

Закон предполагает создание единой системы учета банковских карт. В нее кредитные организации должны будут вносить информацию обо всех выданных гражданам картах. При этом оператор вправе отказать клиенту в выдаче карты, если на него уже оформлено 20 или более карт.

Кроме того, принятый закон предусматривает право граждан самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы, создание базы IMEI-номеров устройств, которую будут наполнять операторы и уполномоченные органы, право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему и другие пункты.

Подробнее о доработке второго пакета антифрод-мер — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».