«Уральские авиалинии» увеличили число рейсов из Екатеринбурга в Китай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту рейсов из Екатеринбурга в Китай до 8 раз в неделю на период с 6 июня по 25 октября. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, решение связано с высоким спросом на путешествия.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Из Екатеринбурга в Пекин рейсы будут выполняться по понедельникам (два раза в день), средам (один раз в день), четвергам (два раза в день) и субботам (три раза в день). Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям — дважды в день.

Кроме того, авиакомпания выполняет прямые рейсы из Екатеринбурга в Харбин дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Находиться в Китае без визы можно будет так же не более 30 дней.

Полина Бабинцева