Свердловские власти перевели экстренные службы в режим готовности из-за ливней

В Свердловской области экстренные службы и муниципалитеты переведены в режим готовности из-за прогнозируемого подъема уровней рек. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в период с 10 по 15 июня в регионе ожидаются сильные дожди, что может привести к подтоплению низменных участков и увеличению сброса воды из водохранилищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Особое внимание уделено ситуации в пяти ливнеопасных районах — Нижнем Тагиле, Ревде, Невьянске, Кушве и Кытлыме, а также в бассейнах семи рек: Нейва, Серга, Сысерть, Исеть, Тагил, Ивдель и Чусовая.

Главы муниципалитетов и владельцы гидротехнических сооружений получили предписания взять гидрологическую обстановку под личный контроль. «На объектах организовано круглосуточное наблюдение, проверяются дублирующие системы связи и оповещения населения, а также координируются действия по безопасному пропуску дождевого паводка»,— сообщили в департаменте.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 9 и 10 июня местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с.

Полина Бабинцева