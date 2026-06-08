МЧС предупредило свердловчан о сильных дождях, граде и грозах 9–10 июня

В Свердловской области 9 и 10 июня местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности. Жителям советуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна, двери и балконы, убрать с балконов легкие предметы и мебель. Не рекомендуется укрываться под высокими деревьями и рекламными щитами из-за риска удара молнии, а также находиться в низинах и подтопляемых местах.

Автовладельцам советуют по возможности воздержаться от поездок. «Если вы уже на дороге и начинается град и дождь — снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию»,— добавили в ведомстве.

Для защиты транспорта от града спасатели рекомендуют оставлять автомобили в гаражах или под навесами. После непогоды рекомендуется проверить целостность стекол, фар и зеркал перед поездкой.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на этой неделе прогнозируется прохладная и дождливая погода из-за нового каспийского циклона.

Полина Бабинцева