Прокуратура Башкирии проведет проверку по делу Александра Дегтева
Исполняющему обязанности прокурора Башкирии Евгению Бендовскому поручено провести проверку по уголовному преследованию предпринимателя, депутата горсовета Уфы Александра Дегтева. Об этом сообщается в ответе заместителя генерального прокурора России Николая Винниченко депутату Госдумы Виталию Милонову. Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры.
Предприниматель Александр Дегтев
Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ
Ранее господин Милонов обратился к генпрокурору России Александру Гуцану с просьбой дать оценку уголовному преследованию Александра Дегтева.
Предприниматель, как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе без торгов. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан. Ущерб, по мнению следствия, оценивается в 257 млн руб.
Александр Дегтев вину не признает. Адвокаты предпринимателя настаивают, что предприниматель не может нести ответственность за действия руководства «Башспирта», а стоимость аренды была рыночной, что подтвердил арбитражный суд Башкирии.