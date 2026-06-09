Прокуратура Башкирии проведет проверку по делу Александра Дегтева

Исполняющему обязанности прокурора Башкирии Евгению Бендовскому поручено провести проверку по уголовному преследованию предпринимателя, депутата горсовета Уфы Александра Дегтева. Об этом сообщается в ответе заместителя генерального прокурора России Николая Винниченко депутату Госдумы Виталию Милонову. Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Александр Дегтев

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Предприниматель Александр Дегтев

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Ранее господин Милонов обратился к генпрокурору России Александру Гуцану с просьбой дать оценку уголовному преследованию Александра Дегтева.

Предприниматель, как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе без торгов. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан. Ущерб, по мнению следствия, оценивается в 257 млн руб.

Александр Дегтев вину не признает. Адвокаты предпринимателя настаивают, что предприниматель не может нести ответственность за действия руководства «Башспирта», а стоимость аренды была рыночной, что подтвердил арбитражный суд Башкирии.

Олег Вахитов