Пловчиха из Воронежа Дарья Клепикова завоевала два золота на чемпионате России

Воронежская спортсменка Дарья Клепикова завоевала две золотые медали на чемпионате России в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта страны. Госпожа Клепикова является чемпионкой мира по плаванию 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежская пловчиха Дарья Клепикова

Фото: Telegram-канал Федерации водных видов спорта России Воронежская пловчиха Дарья Клепикова

Фото: Telegram-канал Федерации водных видов спорта России

На дистанции 100 м баттерфляем спортсменка показала результат 57,2 секунды. Второе место заняла Александра Кузнецова из Санкт-Петербурга — 58,02 секунды, третье — Полина Малахова из Калужской области — 58,15 секунды.

В эстафете 4х200 м вольным стилем сборная Воронежской области в составе Дарьи Клепиковой, Анастасии Саратовой, Александры Цветковской и Ксении Сорокиной стала первой, установив рекорд региона — 7 минут 58,98 секунды. Серебро получила команда Санкт-Петербурга с результатом 8 минут 0,99 секунды, бронзу завоевала сборная Республики Татарстан с результатом 8 минут 8,33 секунды.

Дарья Клепикова родилась в Воронеже 11 февраля 2005 года. На юниорском чемпионате Европы 2021 года в Риме спортсменка завоевала шесть золотых медалей, установив рекорд соревнований на дистанции 50 м баттерфляем. В том же году дебютировала на взрослом уровне: на домашнем чемпионате Европы в Казани дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в эстафетах. После периода отстранения российских атлетов от международных стартов, из-за которого госпожа Клепикова пропустила Олимпийские игры, она вернулась на мировую арену и стала одной из ключевых фигур национальной сборной. Спортсменка первой среди российских пловчих в истории пробилась в финал чемпионата мира на стометровке вольным стилем. Участие Дарьи Клепиковой в эстафетах принесло сборной золото на мировых первенствах в Будапеште и Сингапуре. По итогам сезона Федерация водных видов спорта России признала ее спортсменкой года.

На дистанции 100 м баттерфляем еще один представитель Воронежской области Арсений Теньков не вошел в число призеров, но установил новый рекорд региона — 53,28 секунды.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские спортсменки Ангелина Мельникова и Дарья Клепикова вошли в рейтинг Forbes «30 до 30». Также в лонг-лист российской редакции включили 19-летнего легкоатлета из Россоши Алексея Данилова. В мае издание определило победителей («самых перспективных россиян») в номинации «Спорт и киберспорт» — одним из них стала госпожа Мельникова.

Кабира Гасанова