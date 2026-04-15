Воронежские спортсменки Мельникова и Клепикова вошли в рейтинг Forbes «30 до 30»

25-летняя спортивная гимнастка Ангелина Мельникова и 21-летняя пловчиха Дарья Клепикова вошли в лонг-лист российской редакции журнала Forbes «30 до 30» — ежегодный список тех, кто «к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне». Они номинированы в категории «Спорт и киберспорт». Итоговый список из 30 самых перспективных россиян (по три из каждой категории) жюри и редакция издания сформируют с учетом результатов онлайн-голосования читателей на сайте СМИ.

Спортивная гимнастка Ангелина Мельникова Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Пловчиха Дарья Клепикова Фото: Telegram-канал Федерации водных видов спорта России

Ангелина Мельникова является серебряным призером в командном многоборье Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде 2021 года в Токио спортсменка получила золото в командном первенстве, а также бронзовые награды в личном многоборье и упражнениях на разновысоких брусьях. В последующие годы российские гимнасты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Допуск в нейтральном статусе госпожа Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026 года спортсменка приняла участие в клубном чемпионате Италии, где ее выступление обеспечило золото команде ASD Libertas Ginnastica Vercelli. В ближайшие планы спортсменки входит отбор на Игры в Лос-Анджелесе в 2028-м.

«Не верю! Это невероятно! Попасть в Forbes "30 до 30" — вот это новости этим утром! Я в восторге!»,— прокомментировала в своем Telegram-канале вхождение в рейтинг Ангелина Мельникова.

Дарья Клепикова на юниорском чемпионате Европы 2021 года в Риме заработала шесть золотых медалей, установив рекорд соревнований на дистанции 50 м баттерфляем. В том же году спортсменка дебютировала на взрослом уровне: на домашнем чемпионате Европы в Казани она дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в составе эстафетных команд, после чего участвовала в международных соревнованиях. Затем последовал период отстранения российских атлетов от международных стартов, из-за чего госпожа Клепикова была вынуждена пропустить Олимпийские игры. После возвращения на мировую арену спортсменка стала одной из ключевых фигур национальной сборной. Она первой из российских пловчих в истории пробилась в финал чемпионата мира на дистанции 100 м вольным стилем. Ее участие в эстафетах обеспечило золотые медали команды на мировых первенствах в Будапеште и Сингапуре. По итогам сезона Федерация водных видов спорта России признала Дарью Клепикову спортсменкой года.

Лонг-лист из 100 номинантов был сформирован редакцией журнала при участии экспертного сообщества, в которое вошли предприниматели, управленцы, инвесторы и консультанты, обладающие значимым весом в соответствующих отраслях, а также лауреаты рейтинга «30 до 30» предыдущих лет. В перечень включены кандидаты, получившие рекомендации или особое упоминание со стороны экспертов, а также те, кто самостоятельно направил заявки в ответ на призыв Forbes к участию в проекте. При формировании списка номинантов редакция руководствовалась следующими критериями: возраст соискателя не должен превышать 30 лет, наличие признания в профессиональной среде, а также личная конкурентоспособность на российском или глобальном рынке. Указанные критерии разработаны при методологической поддержке аналитиков McKinsey (международная консалтинговая компания). Оценка медийной активности кандидатов производилась на основании данных поисковых систем и социальных сетей.

Кабира Гасанова