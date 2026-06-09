Индийских моряков эвакуировали с атакованного США у берегов Омана танкера

Спасательная служба Береговой охраны Индии при помощи вертолетов ВМС Омана вывезла 24 моряка с танкера MT Marivex, поврежденного при ракетной атаке США в Аравийском море. Об этом сообщила пресс-служба индийской Береговой охраны в X.

«Получив информацию, MRCC Mumbai немедленно скоординировалось с OMSC Oman,— указано в публикации.— Береговая охрана Индии остается непоколебимой в своей приверженности защите жизней индийцев по всему Индийскому океану в координации с прибрежными государствами».

Накануне военно-морские силы США ударили по танкеру MT Marivex у берегов Омана, на борту которого находились 24 индийских моряка. Танкер, шедший под флагом Палау, с декабря находится под американскими санкциями из-за связей с Ираном. После удара на борту вспыхнул пожар, судно начало тонуть. По словам моряков, ракета попала в машинное отделение. В Центральном командовании ВС США позднее подтвердили атаку на танкер. Судно пыталось прорвать блокаду и зайти в иранский порт, утверждают в командовании.