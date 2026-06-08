CNN: США ударили по находящемуся под санкциями танкеру с индийцами вблизи Омана
Военно-морские силы США ударили по находящему под американскими санкциями танкеру у берегов Омана. На борту — 24 индийских моряка. Об этом сообщил CNN со ссылкой на расшифровку посланного с судна сигнала бедствия.
Речь идет о судне Motor Tanker Marivex, в отношении которого с декабря введены санкции, связанные с Ираном. Танкер ходит под флагом Палау, им владеет компания Arihant Shipping Inc.
Из сообщения экипажа следует, что после удара на борту вспыхнул пожар, судно начало тонуть. В машинное отделение попала ракета, утверждают моряки. По данным министерства портов, судоходства и водных путей Индии, членам экипажа ничего не угрожает.
В начале июня в иранском МИДе говорили о планах по управлению Ормузским проливом совместно с Оманом. При этом официально султанат не соглашался на подобное сотрудничество. Кроме того, позднее под удар дрона попал оманский нефтяной терминал Мина-аль-Фахаль.
Подробности читайте в материале «Ъ» «Оман оказался между двух огней».
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