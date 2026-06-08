CNN: США ударили по находящемуся под санкциями танкеру с индийцами вблизи Омана

Военно-морские силы США ударили по находящему под американскими санкциями танкеру у берегов Омана. На борту — 24 индийских моряка. Об этом сообщил CNN со ссылкой на расшифровку посланного с судна сигнала бедствия.

Речь идет о судне Motor Tanker Marivex, в отношении которого с декабря введены санкции, связанные с Ираном. Танкер ходит под флагом Палау, им владеет компания Arihant Shipping Inc.

Из сообщения экипажа следует, что после удара на борту вспыхнул пожар, судно начало тонуть. В машинное отделение попала ракета, утверждают моряки. По данным министерства портов, судоходства и водных путей Индии, членам экипажа ничего не угрожает.

В начале июня в иранском МИДе говорили о планах по управлению Ормузским проливом совместно с Оманом. При этом официально султанат не соглашался на подобное сотрудничество. Кроме того, позднее под удар дрона попал оманский нефтяной терминал Мина-аль-Фахаль.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Оман оказался между двух огней».