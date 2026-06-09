США нанесли удар по направляющемуся в Иран танкеру

Вооруженные силы США нанесли удар по танкеру, который пытался прорвать блокаду и зайти в иранский порт, заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов.

«8 июня в Оманском заливе войска США обезвредили незагруженный танкер Marivex под флагом Палау после того, как судно нарушило действующую блокаду Ирана»,— указано в сообщении командования в соцсети X. Там уточнили, что боеприпас выпущен с истребителя F/A-18 Super Hornet по машинному отделению судна после того, как экипаж не выполнил указания американских войск.

США начали блокировать иранские порты и суда 13 апреля. С этого момента ВС Соединенных Штатов нанесли удары по семи судам. 134 судна, которые выполнили требования, были перенаправлены. 42 судам проход был разрешен.