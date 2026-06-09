Это просто невывозимо

Власти Новосибирской области рассчитывают на то, что к 30 июня Россельхознадзор снимет ограничение на вывоз мяса за пределы региона. Запрет был введен в начале года из-за вспышки заболевания крупного рогатого скота (КРС) пастереллезом. Из региона вывозится примерно 70% произведенного в нем мяса, и к настоящему времени объем скопившейся нереализованной продукции превысил 1,5 млрд руб. Животноводческие предприятия просят ускорить процедуру получения разрешения, поскольку каждый день запрета ухудшает их финансовое состояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 70% говядины, производимой в Новосибирской области, продается за пределы региона

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ 70% говядины, производимой в Новосибирской области, продается за пределы региона

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Управление ветеринарии Новосибирской области 8 июня приступило к отбору проб крови у КРС в хозяйствах всех категорий для изучения эпизоотической ситуации. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Гамза на заседании комитета законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, состоявшемся 9 июня. Планируется, что эта работа завершится к 25 июня, после чего пробы будут направлены в главное управление Россельхознадзора для «принятия решения о снятии с Новосибирской области статуса о регионализации». К 30 июня ведомство ожидает снятия этого статуса, что позволит новосибирским предприятиям продавать мясо за пределы региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», ограничения были введены после вспышки пастереллеза КРС в начале этого года. Россельхознадзор присвоил области статус регионализации «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов.

На 1 июня 2026 года в Новосибирской области насчитывалось 363 организации и хозяйства, занимающихся разведением КРС. Общее поголовье — 246,6 тыс. Объем производства мяса за первые пять месяцев составил 74,2 тыс. т в живом весе, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшими мясоперерабатывающими предприятиями являются «Черепановский» филиал ООО «СПК» (мощность переработки — 1 тыс. т в месяц), АО «Карасукский мясокомбинат» (450 т) и ИП Рожков В. П. (165 т).

«13 из 20 (мясоперерабатывающих предприятий Новосибирской области.— «Ъ») ведут прием КРС на убой в настоящее время в минимальном объеме, необходимом для обеспечения исполнения контрактов с торговыми сетями Новосибирской области. Основной объем мяса говядины на кости, тушек и полутушек реализуется у нас за пределы Новосибирской области. Это порядка 70%»,— указал господин Гамза на важность отмены запрета.

По данным новосибирского минсельхоза, сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства приготовили на продажу в общей сложности 5,15 тыс. т мяса КРС в живом весе на сумму 1,56 млрд руб. «Задача — максимально быстро открыть регион»,— резюмировал замминистра.

Актуальность проблемы подтвердила заместитель главы администрации Татарского округа области Лариса Ногтева. По ее данным, в округе готовы к реализации 1,2 тыс. голов скота, и как минимум три хозяйства — СХПК «Новомихайловский» — колхоз, СПК «Розентальский» и ООО «Константиновское» — оказались в тяжелом финансовом положении.

«Они и так были в сложной ситуации по результатам работы прошлого года, когда у нас было подтопление. У них не было денег, потому что от реализации зерна они ничего не получили. И основные планы были на реализацию скота»,— рассказала госпожа Ногтева.

По ее данным, у предприятий нет средств на зарплату сотрудникам, а у «Новомихайловского» арестованы счета из-за задолженности по налогам.

По мнению начальника областного управления ветеринарии Алексея Магерова, сократить сроки взятия и обработки проб трудно из-за большого объема работ ветеринаров и ограниченности лабораторных мощностей. «Снять сейчас регионализацию по 24 районам мы теоретически можем и практически готовы, но мы тогда в западне оставим шесть районов. К сожалению, как раз мясопереработка в них и находится: это Карасукский район, Купинский, Черепановский, Баганский. Поэтом нужно снизить регионализацию не до района, а до населенных пунктов, но для этого нужна колоссальная работа»,— сказал господин Магеров.

Депутат, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль заметил, что открытие границ области для вывоза продукции может не решить всех проблем новосибирских животноводческих хозяйств.

«Просто жалко производителей, потому что, когда весь этот объем вывалится на рынок, какая цена будет, очень сложно будет сказать. Скорее всего, будет дикое перепроизводство, тогда за копейки будут покупать мясокомбинаты»,— предупредил он.

По данным минсельхоза, на 1 июня средняя закупочная цена мяса в живом весе за 1 кг составляла от 150 руб. (корова) до 220 руб. (молодняк).

Председатель аграрного комитета Денис Субботин заявил, что предупредить повторение такой ситуации в будущем может только создание в области крупных мясоперерабатывающих производств. «Где-то живет это производство, а у нас оно самооптимизировалось»,— посетовал он.

Новосибирский вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Михайлов возражать не стал. По его словам, такая задача перед министерством поставлена.

Валерий Лавский