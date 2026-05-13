Право КРТ под нижегородский IT-квартал выставят на торги за 14,8 млн рублей

Начальная цена права на проект комплексного развития территории (КРТ) под ИТ-квартал в Нижнем Новгороде составит 14,8 млн руб. Областной минград 12 мая опубликовал приказ о проведении аукциона на проект КРТ в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда.

Задаток для участия в аукционе составит 7,4 млн руб. Как уточнили в областном правительстве, заявки от потенциальных инвесторов будут принимать с начала суток 14 мая до 09:00 8 июня. Подведение итогов назначено на 11 июня.

Как писал «Ъ-Приволжье», на территории площадью 3,36 га за семь лет планируется создать 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для IT-специалистов: 15 нежилых зданий общественного назначения высотой до восьми этажей с подземной стоянкой и пять двухэтажных нежилых зданий. Под снос для освобождения площадки пойдут более 10 домов и детский сад.

