Детский сад и более 10 жилых домов снесут ради IT-квартала в Нижнем Новгороде

Минград опубликовал мастер-план площадки комплексного развития территории (КРТ) под IT-квартал в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде. Планируется снести детский сад №19 и более десятка жилых домов, указано в документах.

Всего в перечне для сноса 14 жилых домов, но два из них уже снесены — №11 на улице Малая Ямская и №9 на улице Большие Овраги. Последний является ценным объектом градостроительной среды (ЦОГС), его рассчитывают восстановить и приспособить под общественную функцию. Также к ЦОГС относятся многоквартирные дома №11 (аварийный) и №13 на улице Большие Овраги.

Кроме того, под снос пойдут жилые дома №№15, 15А, 17А, 21, 21А на улице Большие Овраги, №№3А, 3Б и 5А на улице Малая Ямская и строящийся дом на улице Большие Овраги, 7. Судьбу котельной на Малой Ямской и двух трансформаторных подстанций на улицах Малая Ямская и Большие Овраги решат их правообладатели.

В границы КРТ также попали три объекта культурного наследия (ОКН): дом №5 на улице Большие Овраги (нежилой), дом №17 на улице Большие Овраги и аварийный дом №3 на улице Малая Ямская. Их планируется сохранить.

Неаварийные дома, попадающие под снос, — частные. С их владельцами инвестор будет договариваться о компенсации.

В результате на территории 3,36 га планируется создать 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для IT-специалистов. Судя по мастер-плану, на территории появятся 15 нежилых зданий общественного назначения высотой до восьми этажей с подземной стоянкой и пять двухэтажных нежилых зданий общественного назначения. Предельный срок реализации проекта — семь лет.

Елена Ковалева