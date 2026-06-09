Экс-защитник клубов НХЛ Кейл Клэг подписал контракт с «Автомобилистом»

Канадский защитник Кейл Клэг подписал контракт с хоккейным клубом «Автомобилист». Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

Кейл Клэг был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ (Национальная хоккейная лига) 2016 года под общим 51-м номером. На его счету 94 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», в которых он набрал 21 (2+19) очко.

В АХЛ (Американская хоккейная лига) защитник выступал за «Онтарио Рэйн», «Рочестер Американс» и «Манитоба Муз». Всего в АХЛ он провел 321 матч и набрал 165 (39+126) очков. Прошлый сезон хоккеист отыграл в составе «Манитоба Муз», где в 67 встречах записал на свой счет 27 (9+18) очков.

Помимо этого Клэг выиграл золотую медаль на «Мемориале Ивана Глинки» в 2015 году в составе сборной Канады. В статусе ассистента капитана он завоевал серебро молодежного чемпионата мира-2017, а в 2018 году выиграл молодежный чемпионат мира.

Ранее «Автомобилист» заключил контракт с Джорданом Гроссом.

Полина Бабинцева