«Автомобилист» заключил контракт с Джорданом Гроссом

Игрок Джордан Гросс перешел в хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) , сообщили в социальных сетях континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Оборону "Автомобилиста" пополнил второй снайпер/бомбардир-защитник "Трактора" Джордан Гросс»,— указано в сообщении.

Джордан Гросс — американский хоккеист. До 2024 года играл в клубах НХЛ (Национальная хоккейная лига), а затем подписал контракт с минским «Динамо». В 2025 году стало известно о его переходе в челябинский «Трактор».

Ранее в «Автомобилист» перешел нападающий Антон Слепышев — трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Соглашение с ним рассчитано на 1 год.

Анна Капустина