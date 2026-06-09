Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Audi Фото: Audi

Компания Audi представила свой первый суперкар с того момента, как была убрана с производства модель R8, многие компоненты которой были общими с Lamborghini Huracan. В новом автомобиле наверняка тоже есть что-то итальянское, не только название.

Суперкар называется Audi Nuvolari. В 1930-е годы прославленный гонщик из Мантуи выступал за команду с четырьмя сплетенными кольцами на эмблеме на состязаниях Гран-при, аналоге современной «Формулы-1». Его отличали настоящее итальянское безрассудство в сочетании с не менее итальянской смекалкой. Есть легенда, что однажды под ним во время гонки сломалось водительское кресло. Он, не думая, выбросил его за борт автомобиля, а дальше ехал верхом на мешке с апельсинами, который подобрал на обочине. И, разумеется, победил.

Сегодняшний Audi Nuvolari — более серьезная техника, чем машины почти 100-летней давности, и едва ли цитрусовые смогут заменить какой-то из компонентов суперкара. Кузов выполнен из карбона с использованием технологий «Формулы-1». Силовая установка гибридная, состоит из бензинового V8 мощностью 800 л. с. и трех электромоторов. То есть в сумме все это развивает 1001 л. с. До «сотни» Audi Nuvolari ускоряется за 2,6 сек., а максимальная скорость полноприводного суперкара превышает 350 км/ч. Система quattro predictive ride использует сенсоры для прогнозирования потери сцепления и заранее регулирует крутящий момент, тормоза и аэродинамику для обеспечения устойчивости.

У многих, конечно, есть вопросы к внешности автомобиля. Она выполнена в той же стилистике, что и успевший стать скандальным еще до выпуска новый электрический Jaguar: простые геометрические формы, полное отсутствие декора, этакий металлический слиток на четырех колесах. Но кто-то подобное, безусловно, оценит и купит, тем более тираж Audi Nuvolari составит всего 499 экземпляров. Цена автомобиля в Германии начинается от €600 тыс.

Дмитрий Гронский