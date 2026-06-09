Взаимный турпоток России и Китая за первый квартал составил около 1 млн поездок

Россия и Китай продолжают сотрудничество в области туризма и создают новые возможности для взаимных путешествий, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, в первом квартале взаимный турпоток между двумя странами составил почти 1 млн поездок.

«Важным решением... стало продление Китаем безвизового режима. Безвиз — крайне эффективный инструмент»,— подчеркнул господин Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономики.

С 10 по 14 июня на ВДНХ пройдет международный туристический форум «Путешествуй!», на котором Китай впервые представит свой стенд. Китайскую делегацию возглавит замминистра культуры и туризма республики Лу Инчуань. Деловая программа форума включает выставку нематериального культурного наследия Китая.

В сентябре 2025 года Китай на год ввел безвиз для россиян. Россия в декабре того же года отменила визы для туристов из Китая. В мае представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщал, что Пекин продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. По итогам первого квартала взаимный турпоток между Россией и Китаем вырос на 50% год к году, уточняло Минэкономики.