Алексея Хотина читать не торопят

Как стало известно “Ъ”, до середины июня продлен срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении 60 млрд руб. организованным преступным сообществом (ОПС), которым, по версии правоохранителей, руководил бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Это связано с большим объемом — 131 том — материалов расследования, с которыми сейчас знакомятся обвиняемые. По версии МВД, фигуранты похитили активы подконтрольной банкиру компании «Русь-Ойл», арестованные, а затем и обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате аферы около 1,5 млн тонн нефти было продано за границу, а вырученные средства злоумышленники присвоили.

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

По данным источников “Ъ”, срок предварительного следствия по делу Алексея Хотина и участников якобы созданного им ОПС продлен до 16 июня, а его продолжительность уже превысила два года. Еще в октябре прошлого года, как рассказывал “Ъ”, фигуранты и их защита начали знакомиться с материалами расследования. Перед этим следственный департамент МВД предъявил им обвинение в окончательной редакции в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) и двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Изучение материалов продолжается»,— пояснил “Ъ” причину продления срока следствия один из адвокатов Алексея Хотина, отметив, что конкретных сроков завершения процедуры прогнозировать пока не может.

При этом адвокат господина Хотина отказался комментировать сами собранные следователями МВД доказательства по уголовному делу. «Алексей Юрьевич Хотин выскажет свою позицию относительно предъявленного обвинения в ходе судебного следствия в суде»,— сказал представитель защиты.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту многомиллиардной аферы было возбуждено в феврале 2024 года. По версии следствия, в ноябре 2022 года злоумышленники, действовавшие в интересах группы компаний «Русь-Ойл», подконтрольной Алексею Хотину, узнали о том, что Генпрокуратура РФ решила добиться обращения ее активов в доход государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд руб. Когда в Замоскворецкий райсуд Москвы поступил соответствующий иск и по нему были приняты обеспечительные меры в виде запретов и ограничений на определенные действия с нефтью, предполагаемые злоумышленники начали действовать через ООО «Удачный», которое добывает нефть на Густореченском участке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа—Югры.

Фигуранты, считают в МВД, вначале ввели в заблуждение гендиректора ООО Алексея Кочкина относительно своих намерений, а потом, в декабре 2022 года, заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на НПЗ, находящиеся в России, а также ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована.

Деньги ООО «Удачный» не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб. Она и стала ущербом по уголовному делу.

Акции и доли всех участников ООО, включая АО «Нефтяная компания "Дулисьма"», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть», АО «Иреляхнефть», ЗАО «Нэм Ойл», АО «Новая печорская энергетическая компания», АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО «Саратовнефтедобыча», ООО «Удачный» и др., в мае 2023 года были обращены в доход государства.

В начале марта 2024 года по уголовному делу о хищениях были задержаны замгендиректора «Дулисьмы» по финансам Александр Андрианов, замгендиректора ООО «Юкатекс-Югра» Алексей Егоров, исполнительный директор ООО «Юганскнефтегазгеофизика» Андрей Потапов, замдиректора ООО «Юкатекс-Югра» Сергей Серых и заместитель коммерческого директора еще одной структуры Александр Филинков. По некоторым данным, ранее Андрей Потапов и Сергей Серых работали в «Русь-Ойл» исполнительным директором и руководителем департамента капитального строительства соответственно. Надо отметить, что к моменту их ареста Алексей Хотин давно уже находился под стражей и задерживать его не пришлось. Как рассказывал “Ъ”, в марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы осудил его и еще трех топ-менеджеров банка «Югра» за выдачу в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов на 23,6 млрд руб. компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», подконтрольным злоумышленникам. Как тогда установил суд, полученными миллиардами сообщники распорядились «по своему усмотрению», а представленное в обеспечение займов имущество было выведено из-под залога. Интересно, что более 6 млрд руб., по данным защиты фигурантов, они погасили в ходе следствия, а затем третьи лица перечислили на счет Агентства по страхованию вкладов недостающие 17 млрд руб. Правда, по требованию юристов агентства их тут же арестовали.

В итоге Алексею Хотину суд назначил наказание девять лет колонии общего режима, а его сообщникам — от шести до восьми с половиной лет.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, и экс-банкир уже готовился к этапу к месту отбытия наказания, когда появилось второе уголовное дело. В рамках этого дела Алексея Хотина формально заново арестовали, чтобы узаконить его пребывание в столичном СИЗО. Защита регулярно оспаривает содержание под стражей экс-банкира, которому грозит «довесок» в 20 лет к уже имеющемуся сроку, указывая, что он не может ни скрыться, ни как-то помешать следствию, но безуспешно.

Сергей Сергеев