Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин признан банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка признал банкротом Алексея Хотина — бывшего бенефициара разорившегося в 2018 году банка «Югра». В 2024 году его приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате. Суд открыл процедуру реализации имущества Хотина, передает «РИА Новости» из зала суда.

Алексей Хотин в суде (2024 год)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин в суде (2024 год)

В реестр требований кредиторов Хотина включены его неисполненные обязательства перед Альфа-банком — около 45,7 млрд руб. основного долга и более 45,1 млрд руб. неустойки. Финансовым управляющим бывшего банкира назначен Владимир Хмелев из ассоциации «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Господин Хмелев должен предоставить отчет 6 октября.

Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банка в октябре 2024 года. Тогда в реестр требований кредиторов были включены неисполненные обязательства банкира перед Альфа-банком в размере более 53,6 млрд руб. основного долга и более 53 млрд руб. неустойки. Но затем судебный акт обжаловала Генпрокуратура России. Его направили на новое рассмотрение.

Алексея Хотина приговорили к девяти годам колонии в марте 2024 года. Его обвинили в растрате 23 млрд руб. В октябре 2025 года МВД России завершило расследование второго уголовного дела Хотина. Его обвиняют по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Фигуранты обвиняются в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн т нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-ойл».

