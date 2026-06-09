Горячие китайские новости

На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение между Российско-китайской гильдией коммерции (СОВЭД) и АО «Коммерсантъ». Документ подписали председатель гильдии Павел Кипарисов и исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин.

Соглашение расширяет перспективы Ъ в Китайской Народной Республике. Российско-китайская гильдия коммерции, основанная по инициативе 20 крупных российских и китайских предприятий,— это межотраслевая платформа, помогающая китайской стороне выходить на российский рынок, а российской — осваивать китайский.

«Гильдия в бизнес-преломлении — ведущая платформа между Россией и Китаем. Мы активно сотрудничаем с очень многими китайскими СМИ и готовы включить уважаемый издательский дом в более тесную кооперацию с ними. Кроме всего прочего, сотрудничество в области СМИ — российских, китайских — является одной из федеральных повесток, объявленных на высшем уровне, это один из приоритетов»,— подчеркнул Павел Кипарисов.

Он отметил, что гильдия получает множество горячих новостей из своих офисов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. «И с издательским домом "Коммерсантъ" здесь может быть хорошая синергия, потому что и китайские коллеги там, и российские здесь, конечно, тоже хотят сотрудничать, продвигать себя. А мы выступаем агрегатором российского и китайского бизнеса»,— сказал председатель гильдии.

Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов подтвердил готовность «Ъ» к спецпроектам. «Тем более что у нас есть опыт сопровождения бизнес-миссий»,— отметил он. Объединяет партнеров и то, что они тесно работают с регионами. Региональная дирекция «Коммерсанта» покрывает уже 18 регионов и имеет возможность быстро реагировать на любые новости, а гильдия официально представляет в Пекине и Шанхае правительство Санкт-Петербурга и Рязанской области.

«Сейчас мы договариваемся и с другими регионами, региональное сотрудничество для нас — это наша повседневная работа, медийное освещение которой очень важно. А китайская медиакорпорация — это крупнейшая медиакорпорация в мире, включающая в себя огромное количество различных СМИ, новостных агентств и прочих медиаканалов. Поэтому, думаю, нам будет интересно сотрудничать»,— заключил Павел Кипарисов.

Светлана Куликова