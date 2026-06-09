Замглавы Минфина России назвал сроки проведения IPO компаний с госучастием

В 2026 году пока не планируют первичные публичные размещения акций (IPO) российских компаний с госучастием, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. Он не исключил IPO таких компаний в 2027 году.

«Не секрет, мы об этом говорили, что до конца этого года планируется два-три, по крайней мере, SPO провести»,— рассказал замминистра на конференции НАУФОР (цитата по «РИА Новости»).

Господин Чебесков говорил, что около 20 российских компаний готовы провести IPO. В интервью «Ъ» министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что в правительство внесены предложения по списку компаний с госучастием, которые могут выйти на первичное и вторичное размещение акций, а также по срокам и объемам сделок, но названия компаний он не уточнил.