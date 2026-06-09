Хинштейн назвал коррупцию причиной кризиса с лекарствами в Курской области

Кризис с обеспечением жителей льготными лекарствами в Курской области связан с коррупцией. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, в работе компании «Курская фармация», которая распределяла льготные препараты, выявили нарушения.

«Сейчас мы провели аудит этой компании, находящейся на 100% в государственной собственности, выявили многочисленные нарушения, передав их в соответствующие структуры. "Курская фармация" в свою очередь должна была войти в состав небезызвестной печально, к сожалению, Корпорации развития Курской области»,— сказал господин Хинштейн в интервью ИС «Вести». Глава Курской области предположил, что коррупционные схемы реализовывались с участием бывших чиновников и руководителей региона.

Кризис с льготными лекарствами в регионе начался в 2024 году. В августе 2025 года Александр Хинштейн поручил проверить «Курскую фармацию». К октябрю этого так и не произошло, за что глава области раскритиковал руководителя регионального минздрава Екатерину Письменную. В том же месяце госпожа Письменная ушла с поста, ее место заняла Светлана Ермолова. Новое руководство ведомства выяснило, что «Курская фармация» пыталась затянуть проверку, не предоставляла необходимые документы, не пускала на предприятие сотрудников областного минфина.

По словам первого замгубернатора Александра Чепика, вопросы возникли к нескольким сделкам, включая операции с неопределенным использованием средств. В частности, отсутствует информация, куда были направлены 26 млн руб., которые ранее находились на счетах предприятия. По данным регионального минздрава региона, на погашение задолженности компании требовалось 34,5 млн руб.