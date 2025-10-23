Под Воронежем достроили дом для 46 обманутых дольщиков

Накануне Госстройнадзор Воронежской области выдал местному ООО «Капитель» Константина Безрука заключение о соответствии дома, построенного на улице Спортивной, 34 в райцентре Хохольский, проектной документации. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: с сайта правительства Воронежской области Достроенный дом в поселке Хохольский Воронежской области

По словам властей, квартиры в доме получат 46 обманутых дольщиков и 25 детей-сирот.

Уточняется, что застройщик не раз сдвигал срок сдачи объекта с четвертого квартала 2022 года. По данным портала «Наш. Дом. РФ», он получил разрешение на строительство девятиэтажки еще в ноябре 2016 года.

В ноябре 2016 года ООО «Капитель» получило разрешение на строительство на улице Спортивной в Хохольском жилого комплекса «Спортивный». Он должен состоять из трех девятиэтажных домов. Один из них сдан, а два признаны проблемными. Восстановление прав дольщиков, купивших квартиры во втором, ожидается до 30 октября 2025 года, в третьем — до 28 ноября.

В начале года в прокуратуре региона сообщали о результатах проверки хода строительства. Она показала, что «Капитель» привлекла средства дольщиков без использования эскроу-счетов. Было установлено нецелевое использование компанией 26,9 млн руб. Договоры долевого участия заключались с 2020 года.

В августе дом включили в единый реестр проблемных объектов региона, в отношении руководства компании возбудили уголовное дело. В конце июня в облпрокуратуре уточняли, что УМВД по Воронежу завело дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно фабуле дела, застройщик якобы не выполнил обязательства на сумму порядка 298 млн руб. перед 109 дольщиками.

По данным Rusprofile, ООО «Капитель» было зарегистрировано в Воронеже в марте 2006 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Единственный владелец — Константин Безрук. Директор — Валерий Коппалин. Господин Безрук также руководит местным ООО «Арт-мастер» с аналогичным видом деятельности (бенефициар — Тамара Древаль). 2024 год «Капитель» закончила с выручкой 2 млн руб. и убытком 368 тыс. руб.

Алина Морозова