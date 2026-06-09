В Минфине России рассказали о разработке новых правил торгов биткойном и эфиром

Минфин России рассматривает введение дополнительных правил для торгов пятью крупнейшими по капитализации валютами — Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC. Соответствующий законопроект могут принять уже в июне, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

По словам господина Чебескова, монеты USDT и BNB находятся в западной правовой системе, а монета BNB — связанная с биржей Binance — уже ограничивала обслуживание российских клиентов. Их покупка считается потенциально рискованной для россиян, поскольку эмитенты могут блокировать активы пользователей.

Из-за этого власти могут ввести дополнительные механизмы защиты для инвесторов. «Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы — комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами»,— объяснил Иван Чебесков.

Такие механизмы войдут в законопроект о регулировании крипторынка, который прошел первое чтение в апреле. Замглавы Минфина добавил, что документ уже почти готов ко второму чтению. Принять его планируют в июне, а заработать он может в конце года. Проектом предлагается разрешить неквалифированным инвесторам покупать ликвидные криптовалюты из перечня ЦБ (не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника). Кроме того, для операций с такими криптовалютами цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие должны будут получить лицензию.