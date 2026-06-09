В Томске выставили на торги 9 га жилой застройки под комплексное развитие

В Томске объявлен аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) участка площадью 9 га в жилой зоне по ул. Нижне-Луговая. Начальная цена лота составляет 136,7 млн руб. Сбор заявок осуществляется с 10 июня по 7 июля, победителя определят 13 июля, указано на портале ГИС «Торги». Размер задатка на участие в торгах составляет 20 млн руб., срок действия договора — 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Застройщику также необходимо вписать в проект участок для размещения школы на 825 мест.

Согласно аукционной документации, для запуска строительства на участке предстоит снести 12 многоквартирных и семь индивидуальных домов, водопроводные сети, линии электропередачи, гаражи и прочие постройки.

Подготовить проект планировки и межевания территории, после чего представить на утверждение в департамент градостроительного развития Томской области, застройщику необходимо в течение полугода со дня заключения договора.

Лолита Белова