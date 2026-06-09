В Барнауле военного осудили за кражу топлива и незаконный труд срочников

Барнаульский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Дмитрия Федоренкова. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Также обвиняемого обязали выплатить в доход государства 521,6 тыс. руб., сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела с мая по декабрь 2024 года отдавал приказы о ежедневном направлении в одно из учебных заведений военнослужащих по призыву для выполнения общестроительных и подсобных работ в обмен на получение строительных материалов на нужды воинской части. Каждый день, кроме выходных и праздников, на эти цели привлекались от пяти до 10 человек.

Кроме того, установили правоохранители, с сентября по декабрь 2024 года Дмитрий Федоренков получил взятку в размере 521,6 тыс. руб. за организацию общестроительных и подсобных работ на том же объекте. Помимо этого, согласно материалам дела, с 25 августа 2023-го по 21 июля 2025 года военный заправлял личный автомобиль бензином, принадлежащим одному из муниципальных отделов МВД России. Всего он похитил топливо на 154 тыс. руб. Также с июля по сентябрь 2024-го фигурант дела приказал подчиненным использовать это топливо для нужд воинской части.

Александра Стрелкова