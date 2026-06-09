В Челябинской области доля отказов по кредитам сократилась до 76,3%

В мае 2026 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Челябинской области составила 76,3%. Это на 0,9 процентного пункта меньше, чем в апреле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам не стали одобрять займы в конце весны в 75,3% случаев. За месяц показатель снизился на 0,9 процентного пункта. Наиболее серьезная динамика сокращения доли отказов по заявкам на розничные кредиты зафиксирована в Приморском (-1,9 п. п.) и Забайкальском (-1,6 п. п.) краях, а также в Белгородской (-1,5 п. п.), Воронежской (-1,3 п. п.) и Иркутской (-1,2 п. п.) областях. Южный Урал оказался на десятом месте.

Виталина Ярховска